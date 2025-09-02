Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
300 milyar dolarlık gelire ABD engeli! Trump, İran'ı yaptırımlarla vuruyor

300 milyar dolarlık gelire ABD engeli! Trump, İran'ı yaptırımlarla vuruyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
300 milyar dolarlık gelire ABD engeli! Trump, İran&#039;ı yaptırımlarla vuruyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, İran petrolünü Irak petrolüyle karıştırarak uluslararası piyasaya satan ve yılda 300 milyon dolar gelir elde eden bir kaçakçılık ağına yaptırım uyguladı.

ABD, İran’ın petrol gelirlerine hedef almaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünü Irak petrolleriyle karıştırarak uluslararası piyasaya satan ve yılda 300 milyon dolar gelir elde eden Irak merkezli bir kaçakçılık ağına yaptırım uyguladı.

300 milyar dolarlık gelire ABD engeli! Trump, İran'ı yaptırımlarla vuruyor - 1. Resim

GİZLİ PETROL GELİRİNE AĞIR DARBE

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Irak ve St. Kitts & Nevis vatandaşı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ikamet eden iş insanı Waleed al-Samarra’nin İran petrolünü uluslararası pazarlara satan bir gemi filosunu yönettiğini ve İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırdığını ardından söz konusu petrolü Irak menşeli olarak satarak yaptırımlardan kaçtığını ifade etti.

Al-Samarra’nin operasyonlarını yönetmek için BAE merkezli Babil Navigation DMCC ve Galaxy Oil FZ LLC adlı iki şirketi kullandığını aktaran OFAC, Al-Samarra’nin İran petrolünü Irak petrolüne Liberya bayraklı Adena, Liliana, Camilia, Delfina, Bianca, Roberta, Alexandra, Bellagio ve Paola adlı gemilerle Basra Körfezi’nde gemiden gemiye transferler ve Irak limanlarında yaptığı operasyonlarda karıştırdığını açıkladı.

300 milyar dolarlık gelire ABD engeli! Trump, İran'ı yaptırımlarla vuruyor - 2. Resim

300 MİLYAR DOLAR GELİR SAĞLIYOR

OFAC, Al-Samarra’nin faaliyetlerini gizlemek için gece vaktini tercih ettiğini ve gemi tanımlama sistemi olan Otomatik Tanımlama Sistemi’ndeki (OTS) boşlukları kullandığını belirtti. OFAC, Al-Samarra’nin faaliyetleri ile İran’ın tahminen yılda yaklaşık 300 milyon dolar gelir ettiğini aktardı.

OFAC, bu kapsamda Al-Samarra’yı, Al-Samarra’nın sahip olduğu Babil Navigation DMCC ve Galaxy Oil FZ LLC adlı iki şirketi, söz konusu şirketlerle bağlantısı olan Tryfo Navigation Inc., Keely Shiptrade Limited, Odiar Management S.A., Panarea Marine S.A. ve Topsail Shipholding Inc. adlı şirketler ile Liberya bayraklı Adena, Liliana, Camilia, Delfina, Bianca, Roberta, Alexandra, Bellagio ve Paola adlı gemilerin yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mardin'de zincirleme kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı varAK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar
