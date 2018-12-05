Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Rusya'ya INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'ye cevap verdi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını ihlal ettiği iddiasının dayanağı olmadığını söyledi.

KARADENİZ'DE KRİZ

Zaharova, "Son günlerde Ukrayna ordusunun Donbass'ta güç kullanma ihtimali üzerine aktif şekilde hazırlanmaya başladığı yönünde aldığımız bilgiler giderek sıklaşıyor. Gürültüden bir perdenin arkasında, Rusya'nın saldırgan eylemleri olduğu iddialarıyla Kiev, uluslararası toplumun dikkatini Kerç boğazındaki provokasyona çekmeye çalışırken, bölgeye saldırı amaçlı birlikler gönderiliyor, bu birlikler daha sonra temas hattına yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesinin Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun Donbass'ta yeni bir provokasyon hazırlama niyetini saklamaya yönelik bir kılıf, kamuflaj olarak nitelendirdi.

UKRAYNA İLE RUSYA İSTANBUL'DA PATLAK VEREN DİĞER BİR KRİZ: ORTODOKS KİLİSE

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Poroşenko, Kasım ayı başında İstanbul'a gelerek, Fener Rum Patrikhanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Ukrayna Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılığına ilişkin bir anlaşmanın altına imza atmıştı.

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin, Ukraynalı Ortodoksların Rusya'dan ayrılarak bağımsız bir kilise kurmasına izin çıkması Rusya'nın tepkisini toplamıştı. Karardan sonra bir açıklama yapan Rus Ortodoks Kilisesi sözcüsü Alexander Volkov, "İstanbul kırmızı çizgiyi aştı" yorumunu yapmıştı.