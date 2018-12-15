Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Alberta eyaletinde 17 yaşındaki Jackson Racicot iismli süper market çalışanı, istifasını ilginç bir yöntemle duyurmayı tercih etti. "Burada kimsenin çalışmaması lazım" diyerek istifasını müşteri anonsuyla duyuran genç, o anları kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaşınca viral oldu.

Facebook'tan paylaştığı videoyla binlerce kişiden destek alan Racicot'a bazıları da "Böyle yaparsan kimse sana iş vermez" dedi.

27 ülkede 11 binden fazla mağazası olan Amerikan süper market zinciri Walmart'ın Grande Prairie mağazasında 1 yıldan uzun bir zamandır çalıştığını ifade eden Racicot, yaptığı anonsta market yöneticilerinin çalışanlara kötü muamelede bulunduğunu ve haklarında kesinti yaptıklarını söyledi.

"Müşterilerin, personelin ve yönetimin dikkatine" diyerek anonsuna başlayan ve o anları kayda alan Racicot, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün burada size bir şey açıklamak istiyorum. Bu mağazada kimse çalışmamalı. Neden mi? Çünkü burada müdürler biz çalışanlara sürekli sözler veriyor ancak bunların hiçbirini tutmuyorlar. Çalışanlara değer verdikleriyle ilgili ahkam kesiyorlar ama şefim daha geçen ay benim için 'zaman kaybı' dedi ve yönetim bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. Bu yetmezmiş gibi yönetim bulduğu her fırsatta kesintiye gitmeye çalışıyor. Ben sadık bir personelim ama artık bu saçmalıkta bıktım."

Son olarak anonsunu yönetime ve Walmart'a küfür ederek noktalayan Racicot'u o an mağazada bulunan müşteriler sevinç çığlıkları atarak dakikalarca alkışladı.

Racicot'un bu ilginç istifayı başka bir yerde iş bulduktan sonra verdiği belirtiliyor.



