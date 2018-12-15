Portekiz’in başkenti Lizbon’da cuma akşamı yaşanan kazada raydan çıkan bir trenin devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı. Yetkililer tramvayın dik bir yokuşta raydan çıkarak devrildiğini aktardı. Yaralılar arasında İngiliz vatandaşı 2 çocuğun bulunduğu belirtildi. Devrilmeden önce bir binaya çarpan tren yayaların da yaralanmasına sebep oldu. Bir görgü tanığı kazaya ilişkin “Büyük bir ses ve çığlık atan insanlar duydum” ifadelerini kullandı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı aktarıldı.
Portekiz'de tramvay devrildi: Çok sayıda yaralı var
15.12.2018 - 21:51 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Portekiz’in başkenti Lizbon’da raydan çıkan bir tramvayın devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı.
Etiketler : Portekiz,Lizbon,tramvay,
593624 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/593624.aspx
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