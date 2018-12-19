Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısında iki etnik grup arasında çıkan çatışmada en az 45 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, pazar gününden bu yana Mai-Ndombe kentinde Banunu ve Batende kabileleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Banunu kabilesi mensupların, Batende topraklarındaki gömülü şeflerinin kalıntılarını almak istemesi üzerine çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi ormana kaçarken, aralarında yaralıların da olduğu en az 4 bin KDC'li Kongo Nehri'ni geçerek komşu Kongo Halk Cumhuriyeti'ne sığındı.

Ordu birliklerinin bölgeye sevk edilmesinin ardından çatışmaların durduğu belirtiliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını: 271 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında, son 5 günde 21 kişi öldü. Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 271'e çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan salgınla ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 542 kanamalı ateş vakası görüldü.

Bu kişilerden 494'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Son 5 günde 21 kişinin hayatını yitirdiği salgında, ölenlerin sayısı 271'e yükseldi.

Salgında ebola virüsü kapan 192 kişi iyileşti.

Ayrıca kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölüm vakası daha bulunuyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 48 bin 781 kişiye aşı yapıldı.