Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Enformasyon Merkezinin verdiği habere göre, Filistin Kurtuluş Örgütü Araştırma ve Belgelendirme Merkezinin yayınladığı raporda, İsrail ordusunun Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan 44 çocuğun, toplamda ise 54 çocuğun ölümüne neden olduğu belirtilirken, Kudüs ve Batı Şeria’da 900’den fazla kişiyi de tutukladığı ifade edildi. Rapora göre İsrail ordusu, Filistinli çocuklara yönelik sistematik ihlallerini çocukların insani ve psikolojik durumlarına bakılmaksızın sürdürdü. Son ihlallerin, Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampında yaşayan 17 yaşındaki Ayham Sabah adlı çocuğun bıçaklama olayına karıştığı iddiası ile Ofer askeri mahkemesinin verdiği 35 yıl hapis ve bir milyon şekel cezayı hatırlattı. Raporda, İsrail’in bu ihlallerinin 1990 yılında yürürlüğe giren Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu belirtildi.