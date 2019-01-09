Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail hükûmeti işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim şehrindeki Efrat Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi için 1200 dönüm arazi tahsis etti. İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, genişletme projesi kapsamında Efrat Yahudi yerleşim birimi bünyesinde oluşturulacak yeni mahallenin Gush Etzion Yahudi yerleşim birimine bağlanacağı, böylece Beytullahim’in güney kesiminin tamamen yerleşim birimleriyle kuşatılacağı ifade edildi. Haberde ayrıca genişletme planının hayata geçirilebilmesi için Filistinlilere ait araziler üzerinde yeni yollar yapılması ve Beytullahim çevresindeki Ayrım Duvarı’ndan da bir kapı açılması gerektiğine işaret edildi. İsrail’in 1967’deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria’da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklardaki tüm Yahudi yerleşim birimleri illegal kabul ediliyor.

COHEN: HOLOKOST BAHANESİ

Siyonizm karşıtı Faslı Yahudi Düşünür Jacob Cohen, Fas’ın başkenti Rabat’ta “Filistin için Ulusal Çalışma Grubu” tarafından “Holokost ve Siyonizm’in Ajandası” başlığıyla düzenlenen sempozyumda konuştu. İsrail’in Holokost’u istismar ettiğine dikkati çeken Cohen “İsrail 70’lerden bu yana yeni bir imaj oluşturmak ve Filistin halkına yaptıklarının üstünü örtmek için bu olayı (Holokost) istismar ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Cohen, İsrail’in Holokost’u her zaman “tehdit altındaki bir devlet” olduğu şeklinde intiba oluşturmak için kullandığına vurgu yaparak “Yerel düzeyde İsrail hükûmetleri Holokost’u, korku ile şiddeti yaymayı sürdürmek ve savaşa daima hazır olmak için vatandaşlarının bilincinde canlı tutmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

BARIŞ İSTEMİYORLAR

İsrail’in güvenliğe ihtiyaç duyduğunu iddia ederek Golan Tepeleri’ni ve diğer Arap topraklarını işgal altında tutmaya devam ettiğini belirten Cohen “Daha önce birkaç Avrupa Birliği (AB) ülkesinin bazı İsrail ürünlerini (Batı Şeria’daki yerleşim yerlerinde üretilen) boykot etmesinden sonra İsrail, Yahudi tüccarların Naziler tarafından boykot edildiğini gösteren fotoğraflar yayınlayarak “Holokost’un bir benzeri senaryo yeniden oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun üzerine de bazı ülkeler boykot etme fikrini değiştirmek zorunda kaldı” diye konuştu. Cohen, İsrail’in barış istemediğini vurgulayarak “İsrail barış istemeyen bir devlettir ve silahtan vazgeçmeyen bir rejimle ayakta duruyor” şeklinde konuştu.