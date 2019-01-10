Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Kerkük şehrinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarına ve caddelerine 1 yıl sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bayraklarının asılması krize yol açtı. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celâl Talabani’nin partisi KYB’nin Kerkük’teki binalarına ve sokaklara IKBY bayraklarını asmasının ardından silah seslerinin üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. KYB’nin binaları üzerine yeniden IKYB bayrağının asılmasını kutlayan yüzlerce Kürt genci bazı bölgelerde sokaklarda tezahürat yaparak havaya kurşun sıktı.

VALİLİK: KANUNİ DEĞİL

Kerkük Valiliğinin legal olmadığı gerekçesiyle polise talimat vermesi üzerine bazı parti binaları ve Kerkük kalesi gibi yerlerdeki bayraklar indirildi. KYB’nin, siyasi büro merkezinde ise bayrağın hâlâ asılı olduğu gözlendi. KYB ise yaptığı açıklamada, IKBY bayrağı asılmasında kanuni bir mâni olmadığı ileri sürülerek, KYB Başkanı Celâl Talabani’nin ölümünün ardından binaların üzerinden indirilen Irak ve IKBY bayraklarının yeniden asıldığı belirtildi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) de IKBY bayrağı asılmasına tepki göstererek “Emrivaki siyasetinin Kerkük’te uygulanmaya çalışılması yasalara aykırıdır. Bayrak yargı kararıyla göndere çekilir. Aksi durumda ise kentte barış içinde birlikte yaşayan unsurlar arasında yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açar” dedi.

DESTEK KUVVET İSTENDİ

Şehir merkezinin güvenliğini polislerin sağlamasına rağmen Kerkük Valisi Rakan Saidi, ordu birliklerinin de Kerkük’te görev almasını istedi. Haziran 2017’de yapılan gayrimeşru bağımsızlık referandumundan sonra Irak merkezi hükûmetine bağlı ortak güçler 16 Ekim 2017’deki askeri operasyon yapmıştı. Peşmerge güçlerinin çatışmadan çekilmesi üzerine Kerkük, Bağdat’ın kontrolüne geçmiş ve IKBY bayrakları yasaklanmıştı.