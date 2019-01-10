Gürcistan’da 10 kişinin hayatına mal olan ve H1N1 virüsü olarak bilinen hastalık Rusya’da da ortaya çıktı. Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 1 kişinin domuz gribi nedeniyle öldüğü açıklandı. Domuz gribi belirtileri arasında görülen ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, üşüme hissi ve yorgunluk gibi şikayetler nedeniyle Petersburg’ta toplam 60 kişi hastanelere başvurdu. Hastalara yapılan tetkikler neticesinde 60 kişiden 24’ünde H1N1 virüsüne rastlanıldığı, hastanelerde tedavi altına alınan hastaların yoğun bakım ünitelerinde tutulduğu öğrenildi. Petersburg’ta yaşanan domuz gribi vakaları nedeniyle Sağlık Bakanlığının bölgede tedbirlerini arttırdığı bildirildi.
Rusya’da ’domuz gribi’ paniği
10.01.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle ilk ölüm haberi gelirken, 24 kişiye domuz gribi teşhisi konuldu.
Etiketler : Rusya,domuz gribi,
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