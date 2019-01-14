Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara'da Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden Türkiye'yi tehdit etmesine yanıt veren Çavuşoğlu'nun sözleri, uluslararası haber ajansları tarafından 'son dakika' koduyla verildi.

Çavuşoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Stratejik ortaklar Twitter, sosyal medya üzerinden konuşmaz.

Kararlarımız açık. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye'den çekilmek istediklerini ve Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz.

Trump'ın içinde bulunduğu durumu biliyoruz, üzerinde büyük bir baskı var. Güvenlik birimleri Suriye'den çekilmemesi için baskı yapıyor. Son tweet bir iç politika mesajı.

Sınırda 30 kilometre güvenli bölge fikrini Türkiye'nin kararlılığından sonra ortaya attılar. Buna karşı değiliz.

Hiçbir tehditten korkmayacağımızı, hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz.

Trump'ın açıklamasını doğru bulmuyoruz. ABD, hak ettiğimiz saygıyı göstermeli."