Brexit oylamasında sonuç belli oldu. Yapılan oylamada Brexit anlaşması reddedildi. Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May  muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, “Anlaşmaya karşı oy  kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız  ayrılıktan başka bir şey değil.” ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda  vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, “Bu anlaşmanın bu gece  reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır.” değerlendirmesinde  bulundu.

PARLAMENTO İPLERİ ELİNE ALDI

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin  anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in  yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle  sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki  inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi  bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı  almıştı.