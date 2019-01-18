Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail merkezli Reshet 13 TV kanalı da Beyaz Saray’ın sır gibi sakladığı Yüzyılın Orta Doğu Barış Planı’nı ele geçirdiğini iddia etti. Buna göre işgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim alanları boşaltılacak ve ek konut inşaatları durdurulacak. Batı Şeria’nın yüzde 90’ını ve Doğu Kudüs Filistinlilere bırakılacak ancak Filistinliler tarafından kutsal olarak kabul gören mekânlar, Filistin yönetimine bırakılmayacak. Filistin yönetiminin kontrolüne geçecek olan ve çoğunluğunu Arapların oluşturduğu Doğu Kudüs gelecekteki Filistin Devleti’nin başkenti olarak kabul görecek. Kudüs ise İsrail’in ebedî ve bütün başkent olarak kabul edilecek. Kudüs’te duvarla çevrili ‘Eski Şehir’ İsrail yönetimine devredilecek fakat bölge Filistin ve Ürdün ortak yönetimi tarafından kontrol edilecek. Raporda Hamas kontolündeki Gazze’nin nasıl şekilleneceğine dair bir detay yer almıyor. İsrailli ve Filistinli yetkililer, Reshet 13 TV kanalındaki iddialara henüz resmi bir cevap vermese de planın detayları İsrail kamuoyunda büyük tepki çekti. Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın kendilerine bırakılmasını isteyen Filistinliler de plana tepki gösterdi.