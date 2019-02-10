İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Beit Horon yerleşim bölgesinde bir otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu 2 İsraillinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 41 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın meydana geldiği caddeye giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi.
Batı Şeria'da otobüs kazası: 2 ölü, 41 yaralı
10.02.2019 - 13:58 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Şeria'da meydana gelen otobüs kazasında 2 İsraillinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,Batı Şeria,trafik kazası,
603667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/603667.aspx
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