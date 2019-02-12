ABD Donanmasında görev alan ve NASA'dan emekli olan Kelly, Twitter ve  YouTube'da yayımladığı bir videoda, "Halkı ve Arizona eyaletini önemsiyorum. Bu  ülkeyi önemsiyorum ve bu nedenle de ABD Senatosu için seçim kampanyası başlatmaya  karar verdim." ifadesini kullandı.

Demokrat Partiden aday olacak Mark Kelly, Başkan Donald Trump  yönetimine atıfta bulunarak, "Particilik, kutuplaşma, seçim kampanyalarındaki  hileler ve şirket paraları siyasetimizi mahvetti ve bizi böldü. Ülkenin ve  hayatın her kesiminde insanları bir araya getirmeye ihtiyaç duyacağız."  ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda 2011'deki bir silahlı saldırının hedefi olduktan sonra  emekli olan Arizona'nın eski Temsilciler Meclisi Üyesi Gabrielle Giffords ile  evli olan Kelly, "Astronotluktan çok şey öğrendim. Donanma pilotluğundan çok şey  kazandım. Mühendis olarak birçok problemi çözmeyi öğrendim, ancak hayattan  öğrendiğim şey, politikayı insanların hayatını daha iyi hale getirmek için nasıl  kullanacağınız?" diye konuştu.

Beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatör McCain, 25 Ağustos  2018'de yaşamını yitirmişti.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de  gündeme gelen John McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından  takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

McCain'in ölümünün ardından Cumhuriyetçi eski Temsilciler Meclisi  Üyesi Martha McSally, senatörün 2020'ye kadarki görev süresini tamamlamak üzere  bu göreve getirilmişti.