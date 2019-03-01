Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile Hindistan-Pakistan gerilimini görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan sorunu ele aldığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede Lavrov, ülkelerin evrensel terörle mücadele sözleşmelerine uyması ve bu konuda Şanghay İşbirliği Örgütü'nün mekanizmalarının kullanılması gerektiğini dile getirdi." ifadesi yer aldı.

Rusya'nın Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Lavrov'un bu sorunun diplomatik yollarla çözülmesini istediği bildirildi.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim



Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı. Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti. Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti. Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı. Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya taraflara itidal çağrısında bulunmuştu.