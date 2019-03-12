Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya sınırları içinde bulunan Büyük Britanya adalarının en yüksek dağı olan bin 344 metre yüksekliğindeki Ben Nevis Dağı’nda yaşanan çığ faciasında 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. İskoçya polisinden yapılan açıklamada, bölgeye helikopterin yanı sıra bir hava ambulans, 3 ambulans ve kurtarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

Dün İskoçya’da ilgili birimler tarafından Ben Nevis'in bulunduğu bölgede çığ olasılığına karşı uyarı yapılmıştı.

2018’in Aralık ayında 21 yaşındaki Patrick Boothroyd isimli İngiliz dağcı Ben Nevis’e tırmanışı sırasında düşerek yaşamını yitirmişti. Ayrıca 2018’i 2019’a bağlayan yeni yılın ilk saatlerinde Ben Nevis’e tırmanan 3 kişilik ekipte yer alan 21 yaşındaki Bristol Üniversitesi öğrencisi bir Alman kadın da düşerek hayatını kaybetmişti.