Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 1 Nisan'da Çin'e gerçekleştireceği bir günlük resmi ziyaret öncesinde Başbakanlığın resmi sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve mevkidaşı Li Kıçiang görüşeceğini duyuran Ardern, bu ülkeye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaretin, Christchurch’teki iki camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle gecikmesine ve bir günle sınırlandırılmasına anlayış gösteren Çinli muhataplarına teşekkür etti.

"Yeni Zelanda, Çin ile yapıcı ve kapsamlı bir ilişki sürdürmeyi taahhüt ediyor." değerlendirmesini yapan Ardern, görüşmelerinde uluslararası ticaret sistemini korunması, teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, iki ülkenin ortak menfaatleri de dahil olmak üzere çok çeşitli bölgesel ve küresel sorunların ele alınacağını bildirdi.

Ardern, “Çin, Yeni Zelanda için önemli ve değerli bir ortaktır ve ilişkimizde geniş bir alanda ilerleme kaydetmek için üst düzey toplantılar çok önemlidir.’’ ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki Huawei tartışmaları

Yeni Zelanda istihbarat servisi Hükümet İletişim Güvenlik Bürosu (GCSB) Kasım 2018’de "ağ güvenliği açısından ciddi risk oluşturacağı" gerekçesiyle Huawei’nin 5G altyapı ağının kullanılmasını engellemişti.

Kararın ardından Yeni Zelanda’daki muhalefet partilerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek kötüleştiği yönündeki açıklamalarına cevap veren Başbakan Ardern, Huawei’nin yasaklanması için "Kesin bir karar alınmadığını" hatırlatarak, Çin teknoloji devinin GCSB tarafından ortaya konulan güvenlik endişelerini gidermesi durumunda hala 5G teknolojisinde yer alabileceğini söylemişti.

Yeni Zelanda telekomünikasyon şirketi Spark ile birlikte 5G teknolojisi ağını kuran Huawei, Yeni Zelanda’da çok sevilen ragbi sporuna atıfta bulunarak, "Huaweisiz 5G, ragbisiz Yeni Zelanda’ya benzer" başlığıyla gazetelere tam sayfa reklam vererek karardan dönülmesini istemişti.