Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump’ın imzaladığı ulusal acil durum emrine göre, ABD ulusal verilerinin korunmasında risk oluşturabilecek yabancı ülkelere ait telekomüniskasyon araçlarının kullanımı yasaklandı.

Çıkarılan ulusal acil durum emrinin bir yıldır üzerinde çalışıldığı ve amacının ABD’nin teknolojik altyapısının ve siber ağ güvenliğinin sağlanması olduğu belirtildi.

HUAWEİ'YE BÜYÜK DARBE

Washington Post, Trump'ın kararını "ABD düşmanı ülkelerin espiyonaj faaliyetlerini engellemek için" şeklinde yorumlarken, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşında Huawei'ye büyük bir darbe vurulmuş olacağı değerlendiriliyor.