Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yaşındaki ‘Huysuz suratlı' fenomen kedinin ölümü ise sahipleri tarafından Twitter’da duyuruldu. Kedinin ölüm nedeninin idrar yolu enfeksiyonu olduğu açıklandı. Açıklamada, “Profesyonellerin ve sevgi dolu ailesinin tüm müdahalelerine rağmen ‘Grumpy’ idrar yolu enfeksinyonuna bağlı bazı komplikasyonlar sonucu annesi Tabatha’nın kollarında 14 Mayıs Salı sabahı aramızdan ayrıldı” ifadeleri yer aldı.

Instagram’da yaklaşık 2 buçuk milyon takipçisi bulunan ‘Grumpy Cat’in ölüm haberi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından üzüntüyle karşılandı.

ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan Morristown kasabasında ikamet eden Tabatha Bundesen’a ait olan ‘Grumpy Cat’ 2012’de Youtube’da yayınlanan bir videosunda sahip olduğu ‘Huysuz surat' ifadesiyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek fenomen haline gelmişti.