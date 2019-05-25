Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Yenilik ve Adalet (BİG) Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, yarın yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde en az 3 Türk vekili Brüksel'e göndermeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu seçimde baraj yok. Oylar heba olmayacak. Avrupa'da artan Türk ve İslam düşmanlarına karşı mücadele için bütün Türkleri sandığa davet ediyorum." dedi.

AP seçimlerine ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldız, pazar günü yapılacak seçimlere ilk defa 10 Türk adayla katılacaklarını söyledi.

Yıldız, AP seçimlerinin Avrupa'da özellikle Almanya'da yaşayan Türkler için önemli olduğunu vurgulayarak, ilk defa Türklerin oylarının bu seçimde belirleyici olacağının altını çizdi.

AP seçimlerinde baraj olmadığı için Türklerin bu seçimle AP'ye vekil gönderebileceklerini belirten Yıldız, "Almanya genelinde 150 bin oyla bir vekili Brüksel'e veya Strazburg'a göndermek mümkün olacak. Dolayısıyla 150 bin oy Almanya'da alınması mümkün bir oy. Çünkü Almanya'da 1 milyon 450 bin Türkiye kökenli seçmen var. Bunların arasında yüzde 10'dan biraz fazlası seçime gitse bu mümkün olur." diye konuştu.

Haluk Yıldız, bir göçmen partisi olarak ilk defa seçimlere katılma hakkı kazanan BİG Partisi'nin Almanya genelinde seçimlere katılacağını bildirdi.

AP seçimlerinde 30 milyon seçmenin oy kullanacağı bilgisini paylaşan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BİG Partisi, Almanya'nın her yerinde bütün seçim pusulalarının 22. sırasında yerini alacak. Vatandaşlarımız için bu kez oy kullanmakta çok kolay çünkü tek bir oy kullanacaklar. Oylarını partiye veriyorlar. En başta benim olmak üzere 10 adayın ismi var. Dolayısıyla vermiş oldukları oyla Brüksel'e, Strazburg'a bir kişinin gitmesini sağlayacaklar. Yarın yapılacak AP seçimlerinde en az 3 Türk vekili Brüksel'e göndermeyi hedefliyoruz. Bu seçimde baraj yok. Oylar heba olmayacak. Avrupa'da artan Türk ve İslam düşmanlarına karşı mücadele için bütün Türkleri sandığa davet ediyorum. Bunun için 400 bin oya ihtiyacımız var. Bu da mümkün. Eğer yoğun bir katılım olursa partimizden 3 kişi de gidebilir. Burada önemli olan 18 yaşından büyük Alman vatandaşı olmak. Çifte vatandaş veya herhangi bir AB ülkesi vatandaşı da olabilir."

"AP'ye seçilirsek Türkiye'nin haklarını koruyacağız"

Yıldız, Hollanda, Avusturya ve Almanya'da ırkçı partilerin çok güçlü bir şekilde bu seçime gireceklerini dolayısıyla bu sürecin kendileri için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Irkçı partilerin AP'de üçüncü büyük koalisyonu oluşturacaklarına dikkati çeken Yıldız, "Bu partiler Türkiye ve İslam düşmanlığı söylemlerini her fırsatta gündeme getiriyorlar. Bu partiler İtalya'da yaptıkları toplantıda bu düşmanlığı pekiştireceklerini aleni bir şekilde söylediler. Bu nedenle bir Türk parlamenterin orada olması onlara kırmızı kart göstermesi anlamına geliyor. Bu da çok önemli. Türkiye'ye ve Müslümanlara yapılacak saldırılarda onlara cevap verme imkanı olacak. Orada ilk defa Türkler temsil edilmiş olacak. Türkiye'nin 1963'ten beri girmeye çalıştığı Avrupa Topluluğu'na Almanya üzerinden girmiş olacağız. AP'de Türkiye'nin haklarını da savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seçimlere Türk seçmenin ilgisinin yoğun olacağını savunan Yıldız, şunları söyledi:

"Bugüne kadar seçimlere her 3 Türk seçmenden biri katılıyordu. Yani katılım yüzde 30 civarlarındaydı. Bizim gözlemlerimiz bu seçimde katılımın daha yüksek olacağı yönünde. İstiyoruz ki, birden fazla vekilimiz kazansın. Irkçı partileri destekleyen Almanlar yoğun bir şekilde sandığa giderken Türklerin gitmemesi büyük bir kayıp olur. Almanya'da yaşamanın bedelini en ağır ödemiş azınlık biziz. Cinayetler, ırkçı saldırılar, kundaklamalar, faili meçhul katliamlar hep Türklere yönelik olmuştur. Bu bedeli canıyla ödeyen Türklerin harekete geçme zamanı gelmiştir. Bu nedenle çağrımı yineliyorum. Birçok insanımız seçim barajı olmadığını bilmiyor, baraj yüzünden kazanamayacağımızı düşünüyor. Dolayısıyla sesimizi onlara duyurmak zorundayız. Sandığa gelsinler ve oy kullansınlar."

"Alman basını bizi görmezden geliyor"

BİG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, seçim sürecinde yaptıkları kampanyaların engellendiğini, parasını vererek, sosyal medya ortamlarında yayımlanan kliplerinin gerekçe gösterilmeden yayınlarının kısıtlandığını anlattı.

Alman basının da kendilerini görmezlikten geldiğini ifade eden Yıldız, "Türk medyasına teşekkür ediyorum ama halkımız gazete okumuyor. O yüzden hedef kitlemize ulaşmamız zor oluyor. Şu an 150 bin oyla baraj olmadığı için vekil gönderme şansımız varken bir sonraki seçimde 1 milyon 500 bin oya ihtiyacımız olacak. Bu nedenle de bu seçim çok önemli." şeklinde konuştu.

BİG Partisi dışında Almanya'da 4 partinin daha Türk vekili aday gösterdiğini hatırlatan Yıldız, bu partilerde görev yapan Türk vekillerin partilerinin ideolojisi dışına çıkmadığını, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı konularında seslerini çıkartmadıklarını ifade etti.

Bu partilerde görev yapan Türk asıllı bazı vekillerin zaman zaman terör örgütü PKK'nın bayraktarlığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptığına da değinen Yıldız, "2016'dan sonra sözde Ermeni tasarısı, Türkiye karşıtlığı, son dönemde başörtüsü düşmanlığı gibi olaylar sonrasında Türk seçmeni onların asıl yüzünü gördü. Eğer seçmenimiz sandığa giderse bize oy verecektir." dedi.

"Tehditlere rağmen mücadelemize devam edeceğiz"

Parti olarak aldıkları tehditlerin Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyandırdığını belirten Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tehditler yeni değil. Partimize 2010 yılından beri tehditler yapılıyor. Almanya'da bugüne kadar 35 seçime katıldık. Her seçim öncesi tehdit yağdı. Katıldığım her televizyon programından sonra tehdit aldım. Bu sefer ki tehdidin diğerlerinden farkı ise şu, gönderdikleri mektupta mermi şeklinde printer kartuşları vardı. Savcılığa intikal ettirdik ama oradan da bir sonuç çıkmadı. Almanya'da Türkler ırkçı saldırılara maruz kalıyor. Fakat korkmanın bir faydası yok. Tehditler rağmen biz mücadelemize devam edeceğiz."