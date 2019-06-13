Schwerin Savcılığından yapılan açıklamada, 3'ü aktif görevde, 1'i eski  olmak üzere toplam 4 polis memurunun "silah yasasını ihlal etmek" ve "örgütsel  dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.

Polislerin, 2012'den beri Mecklenburg Vorpommern Eyalet Kriminal  Dairesi'nden mühimmat tedarik ettiği ve bu mühimmatları, aşırı sağcı "Prepper"  olarak adlandırılan gizli bir örgütlenmeyle irtibatı bulunan bir kişiye  verdiklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise "Prepper" adlı gizli  yapılanmanın "X Günü adı verilen bilinmeyen bir tarihe hazırlıklı olmayı  hedefledikleri ve ülkedeki siyasetçilere yönelik suikastlar yaparak, iç savaş  çıkarmayı, ardından da darbe yaparak ülke yönetimini devralmayı amaçladıkları"  ifade ediliyor.

Haberlerde söz konusu polislerin kısa ve uzun namlulu silahlar için   10 binden fazla mermiyi yasa dışı şekilde emniyetten kaçırdıkları belirtildi.