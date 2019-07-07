Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayınlanan ve kısa sürede gündem olan videoda, Tel Aviv’deki bir yolu trafiğe kapatan Etiyopyalı Yahudilerin, İsrail polisine karşı Arapça ve İngilizce Filistin yanlısı sloganlar attığı görülüyor. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan kızgın Etiyopyalılar, bir taraftan Arapça tekbir getirirken, İngilizce “Yaşasın Filistin” ve “Özgür Filistin” şeklinde sloganlar atıyor ve elleriyle zafer işareti yapıyor. Söz konusu video Filistinliler tarafından sosyal medyada binlerce defa paylaşıldı. Etiyopyalı Yahudilerin İsrail polisine karşı kasıtlı olarak Filistin yanlısı slogan atması Filistin’de olumlu karşılandı. İsrail ordusunda askerlik yapan ve Filistinlilere karşı düşmanca tavırlarıyla bilinen Etiyopyalı Yahudilerin, söz konusu sloganlarla İsrail polisine karşılık vermesi dikkati çekti. Etiyopyalı Yahudiler tarafından ülke genelinde hafta boyu düzenlenen ırkçılık karşıtı gösterilere, İsrail vatandaşı Filistinliler katılmamıştı. İsrail’deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. 1984 ve 1991 yıllarında yaklaşık 80 bin Etiyopyalı Yahudi, İsrail’e göç etmişti. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dinî otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanınmıştı. Yahudi olmayan Etiyopyalılar tarafından Amharca “sürgündekiler” ya da “yabancılar” anlamına gelen aşağılayıcı bir kelime olan “Falaşa” ya da “Beta Israel” olarak adlandırılan Etiyopyalı Yahudiler, geçen yıllarda da İsrail’de ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle gösteriler düzenlemişti.