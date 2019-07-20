Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’da ülkenin en yetkili mahkemesi konumundaki Yargıtay, Srebrenitsalı kurban yakınlarının Hollanda devleti aleyhine açtığı davanın temyiz kararını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse sığınan 350 Srebrenitsalı Boşnak’ın 13 Temmuz 1995’te askerlerce üsten çıkarıldığını kabul eden Yargıtay, Sırplar tarafından katledilen bu kişilerin ölümünde Hollanda’nın sorumluluğunu kabul etti. Yargıtay, Sırpların dışarıda beklediğini bilmesine rağmen Boşnak erkeklerin kamptan gönderme kararını doğru bulmadığını açıkladı. Bununla birlikte Mahkeme, daha önce görülen duruşmada Hollanda’nın yüzde 30 olan sorumluluğunu dünkü duruşmada yüzde 10’a indirdi. Ayrıca davada görülen konulardan biri olan BM Koruma Gücü emrindeki Hollandalı Dutchbat taburunun Srebrenitsa’nın düşüşünden sorumlu tutulamayacağı iddia edildi. Mahkeme, 12 Temmuz 1995’te başlayan tahliye sırasında, Hollanda’nın yaşananları kontrol ettiği ancak Dutchbat taburunun BM sorumluluğunda olması sebebiyle suçlu bulunamayacağı kaydedildi. Yüksek Mahkeme’nin 2017’deki kararında da Hollanda kısmen suçlu bulunmuş ve sorumluluk oranı yüzde 30 olarak açıklanmıştı.

TAZMİNATI DA İNDİRDİLER

Yargıtayın dün açıkladığı nihai karar doğrultusunda, Hollanda devletinin kurban yakınlarına ödeyeceği tazminat da yüzde 30’undan, yüzde 10’una indirildi. Alınan karar, Srebrenitsa annelerinde hayal kırıklığına sebep oldu. Mahkemenin verdiği karar temyize götürülmüyor ancak katliamda hayatını kaybedenlerin akrabaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilecek. Srebrenitsa’da 11 Temmuz 1995’te başlayan ve bir hafta süren katliamda en az 8 bin 372 Boşnak sivil, Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından öldürülmüştü.

KATLİAM ÖNCESİ İÇKİ İÇTİLER

Savaş sırasında Srebrenitsa’nın güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans, kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti. Daha sonra ortaya çıkan bir videoda, Sırp general Ratko Mladiç’in, şehri boşaltan Hollandalı komutanla içki içerken ve hediye verirken görülmüştü.