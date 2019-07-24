Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Muhafazakâr Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu. Parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Boris Johnson, sonuçların açıklanmasının ardından “Brexit’i gerçekleştirme, ülkeyi birleştirme, Jeremy Corbyn’i (İşçi Partisi lideri) yenme zamanı. 31 Ekim’de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği’nden ayrılacağız. Kampanya bitti, şimdi çalışma zamanı” dedi. Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit (AB’den çıkış) anlaşmasının parlamentoda üç defa reddedilmesinin ardından istifa eden Başbakan Theresa May’in bugün Kraliçe 2. Elizabeth’e istifasını sunmasının ardından Johnson’ın, Buckingham Sarayı’na giderek yeni hükûmeti kurma görevini alması bekleniyor.

CORBYN SEÇİM İSTEDİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Johnson’ın yeni Başbakan olmasına tepki gösterdi. Corbyn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson’ın en zenginler için vergi indirimi vaadinde bulunarak ve Avrupa Birliğinden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmayı zorlayarak yaklaşık 100 bin Muhafazakâr Parti üyesinin desteğini kazanabildiğini belirterek “Kimin başbakan olacağına halkımız genel seçimle karar vermeli” ifadelerini kullandı.

İSTİFALAR BEKLENİYOR

Ancak, Johnson’ın göreve gelmesiyle kabinedeki birçok bakanın istifa etmesi bekleniyor. Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke daha önce yaptıkları açıklamada Johnson’ın başbakan olması durumunda istifasını sunacağını açıklamıştı. Johnson’ın rakibi Jeremy Hunt’ın da görevinden ayrılması bekleniyor. Eğitim Bakanı Anne Milton ise Johnson’ın izlediği politika ile ilgili derin endişeleri olduğunu belirterek istifasını sundu. İngiltere’nin Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan da Muhafazakâr Parti’deki liderlik yarışında oylamanın tamamlanmasına saatler kala istifa etmişti.

ERDOĞAN VE TRUMP KUTLADI

Twitter’dan mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Birleşik Krallık’ın 77. Başbakanı olan @BorisJohnson’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” diye yazdı. ABD Başkanı Donald Trump da “Johnson’ı tebrik ediyorum. Muhteşem olacak” diye Tweet attı.

ALİ KEMAL'İN RENKLİ VE TARTIŞMALI TORUNU

Gazetecilikten siyasete bütün kariyerinde hep “renkli” ve “tartışmalı” isim olarak öne çıkan İngiltere’nin yeni Başbakanı Johson’ın ilginç bir hayat hikâyesi var...

Dedesi Kalfat köyünden: Damat Ferit Paşa kabinesinde İçişleri Bakanlığı yapan, İstiklal Savaşı’na karşı muhalif yazılar kaleme alan ve İngiliz Muhipler Cemiyetinin kurucusu Ali Kemal Bey’in babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 Çankırı’nın Kalfat köyü doğumlu. Ali Kemal’in torununun çocuğu Johnson 1964’te New York’ta dünyaya geldi. Siyasetçi sınıfın yetiştiği iki önemli okul Eton Lisesinde ve Oxford Üniversitesinde eğitim gördü.

Yalan haber yaptı kovuldu: 1987 yılında The Times’ta gazetecilik kariyerine başlayan Johnson, yalan haber hazırladığı için kovuldu ancak Daily Telegraph gazetesine geçerek Brüksel muhabiri oldu.

Dostluk maçında kafa attı: Johnson 2001’de Muhafazakâr Parti milletvekili olarak siyasete adım attı. Avam Kamarasında iki dönem görev yapsa da ön plana çıkamadı. 2015’te ziyaret ettiği Tokyo’da katıldığı “dostluk maçı”nda 10 yaşındaki çocuğu ezip geçmesi, başka bir dostluk maçında eski Alman millî futbolcu Maurizio Gaudino’yu kafa atarak yere sermesi “kazanma hırsının” göstergeleri sayıldı.

“Türkiye, AB’ye alınmamalı:” Yeniden Avam Kamarasına giren Johnson 2016’da yapılan AB referandumunda, AB üyeliğinden ayrılması için lider figürü olarak öne çıktı. Beyanatlarıyla tartışmaların odağında yer aldı. Özellikle Türkiye’nin AB üyesi olması hâlinde 78 milyon Türk’ün İngiltere’ye hücum edeceği, dolayısıyla İngiltere’nin göçü kontrol altına almak için AB’den ayrılması gerektiğini söyledi.

Müslümanlara hakaret: May’in kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevi verilen Johson geçen yıl istifa etti. Kaleme aldığı köşe yazılarında İslamiyet ve Müslümanlarla ilgili görüşleriyle de tartışmaya yol açtı. Peçe takan kadınları “posta kutusu” ve “banka soyguncularına” benzetti, 2006’da bir kitap için kaleme aldığı makalede İslamiyet’i, ilerlemeye engel olarak gösterdi. Ancak bir radyo mülakatında ise büyük büyük dedesinin (Ali Kemal) gerçek bir Müslüman olduğunu ve Kur’ân’ı ezbere okuduğunu söyleyerek, herkesi şaşırttı.

Nenesi köle Çerkez kızı: Herkesin merak konusu ettiği sarı saçlarının da büyük dedesinin evlendiği ve köle olan Çerkez büyük büyük nenesinden geldiğini söyledi.