Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’te, 17 Kasım’da, akaryakıt fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek için başlayan ve sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının eleştirilmesiyle devam eden Sarı Yelekliler eylemleri 39’uncu haftasında sürüyor.

39’uncu haftasına giren ‘Sarı Yelekliler’ eylemleri kapsamında Saint-Ouen şehrinde protestolara katılan bir eylemcinin polis tarafından dövülmesi ve buna dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Görüntülerde, bir sivil polisle eylemcinin boğuştuğu, ardından sivil polisin yere yatırdığı eylemciyi yumrukladığı görülüyor. Bu sırada olayı gören 2 üniformalı polis de koşarak olay yerine geliyor. Bu sırada, üniformalı polislerden birinin yerdeki eylemciye tekme attığı görülüyor. Bir süre sivil polis tarafından hareketsiz bırakılan eylemci, daha sonra üniformalı polisler tarafından gözaltına alınıyor.