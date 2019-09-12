Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Delhi yönetimi, Assam eyaletinde Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) tarafından oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında kalan çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi için gözetim kampları kuruyor. En az 10 kampın inşa edileceği, kampların her birinin üç yüz bin kişi kapasiteli ve yedi futbol sahası büyüklüğünde olacağı belirtildi. Yüksek duvarlarla çevrilmesi planlanan kamplarda okul ve hastanenin de bulunacağı, güvenlik güçlerinin devriye gezeceği bildirildi. Bu arada iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) bazı üyeleri, NRC kapsamında Assam’da Hindu kökenli kişilerin de liste dışı kalmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, NRC’yi Assam’daki Müslüman toplumunu hedef almak için kullanmakla suçlanıyor.