Yeni Delhi yönetimi, Assam eyaletinde Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) tarafından oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında kalan çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi için gözetim kampları kuruyor. En az 10 kampın inşa edileceği, kampların her birinin üç yüz bin kişi kapasiteli ve yedi futbol sahası büyüklüğünde olacağı belirtildi. Yüksek duvarlarla çevrilmesi planlanan kamplarda okul ve hastanenin de bulunacağı, güvenlik güçlerinin devriye gezeceği bildirildi. Bu arada iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) bazı üyeleri, NRC kapsamında Assam’da Hindu kökenli kişilerin de liste dışı kalmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, NRC’yi Assam’daki Müslüman toplumunu hedef almak için kullanmakla suçlanıyor.
Hindistan'da 1,9 milyon insan vatandaşlıktan çıkarılacak
12.09.2019 - 07:52 | Son Güncelleme: 12.09.2019 - 07:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çoğu Müslüman yüz binlerce kişiyi gözetim kamplarına gönderecek olan Hindistan, kampların çevresini de hapishane gibi duvarla örecek
Etiketler : hindistan,
649776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/649776.aspx
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