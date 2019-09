Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ocak ayında Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'u Venezuela'nın devlet başkanı ilan etmesinin ardından iki ülke arasında başlayan siyasi kiriz devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyeceğini açıkladı. Maduro bu ayın sonunda ABD’nin New York kentinde yapılacak BM 74. Genel Kurul toplantılarına katılmayacağını belirtirken, Yardımcısı Delcy Rodriguez'in genel kurul toplantılarında Venezuela'yı en iyi şekilde temsil edeceğini duyurdu.

ABD'nin, Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'u Venezuela'nın devlet başkanı ilan etmesinin ardından Türkiye, Çin ve Rusya, anayasal olarak seçilen Nicolas Maduro'ya destek veren ülkeler oldu.