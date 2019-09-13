Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır’da PKK’nın alçak saldırısı kınanarak, nedeni ne olursa olsun terörün her türlüsünü reddedildiği belirtildi. Açıklamanın devamında, ”Türkiye ve Türk halkının başı sağ olsun. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.