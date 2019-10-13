Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyayı çok aktif kullanan, iç ve dış politikaya dair neredeyse bütün mesajlarını Twitter'dan veren ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son paylaşımda ilginç bir mesaj verdi.

"SONU OLMAYAN SAVAŞLAR SONA ERMELİ"

Trump, tek cümlelik tweetinde "sonu olmayan savaşlar sona ermeli" dedi. ABD Başkanı'nın bu tweetinin, ABD askerinin Suriye'den çekme isteğiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

GÜNLERDİR TÜRKİYE'YLE İLGİLİ MESAJLAR DA PAYLAŞIYOR

Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen öncesinde ve sonraki günlerde Türkiye ile ilgili de çok sayıda tweet atmıştı.