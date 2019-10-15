Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.