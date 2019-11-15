Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Almanya'ya sınır dışı edilen DEAŞ'lı teröristlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, bu kişilerle ilgili Terörle Mücadele Merkezinde güvenlik birimleri tarafından güvenlik değerlendirmesi yapıldığını söyledi.

"Devreye sokarız"

"Böylelikle bu kişilerin bir tehdit oluşturmaması sağlanıyor." diyen Merkel, aksi bir durum yaşanması halinde de olağan mekanizmaların devreye sokulacağını kaydetti.

2 kişiye daha sınır dışı

Alman basını, Türkiye'den bugün de DEAŞ bağlantılı 2 kadının Almanya'ya sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 2 DEAŞ'lı terörist uçakla Frankfurt’a gönderildi.

Akşam saatlerinde işlemleri tamamlanan 2 kadın YTS, Göç İdaresi’ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı’na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 2 kadın, saat 20.45’te Frankfurt’a hareket eden uçağa bindirildiler. Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı’ndan hareket etti.

Almanya'dan en az 270 terörist Pkk/Ypg saflarına katıldı

Öte yandan Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatınca hazırlanan analizde, PKK/YPG saflarında yer almak için 2013'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısının en az 270 olduğu, bunlardan en az 22'sinin bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Çeşitli terörle mücadele operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında Şiyar Gabar kod adlı Jakob Riemer, Sara Dorşin kod adlı Sarah Handelmann, Bager Nujiyan kod adlı Michael Panser de bulunuyor.

Analizde, PKK'nın 2002'den bu yana yasaklı terör örgütleri arasında yer aldığı da hatırlatıldı.