Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, iktidara geldiği 20 Ocak 2017’den bu yana aldığı skandal kararlarla İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm umutlarını ortadan kaldırdı. Kudüs’ün tamamını “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan Trump yönetimi, şimdi de işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini yasallaştırmaya çalışıyor. ABD’nin Batı Şeria’daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdik. Artık Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini kanun dışı olarak görmüyoruz” dedi. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

ÇAVUŞOĞLU: GEÇERLİ DEĞİL

Washington’un 40 yılı aşkın süredir benimsediği resmî görüşte değişikliğe gitmesini değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır” dedi.

ABD’Lİ SİYASETÇİLERDEN TEPKİ

Trump yönetiminin kararına ABD’li siyasetçiler ve yetkililer de tepki gösterdi. 2020 seçimlerinin aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders “Trump, bir kez daha ABD’yi izole etmekte ve aşırılıkçı tabanını tatmin etme uğruna diplomasiyi baltalamaktadır” derken, ABD Kongresinin ilk Müslüman kadın vekillerinden Ilhan Omar “Barış ihtimaline inanan herkes sesini yükseltmelidir” dedi.

AB: HEPSİ İLLEGAL

Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletlerin de tepki gösterdiği kararla ilgili Rusya’dan da açıklama geldi. Rusya, ABD’nin aldığı kararı kınadıklarını açıkladı.