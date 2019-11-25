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Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 ölü
25.11.2019 - 12:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 12:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK/YPG bu kez de Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Azez'deki masum sivilleri hedef aldı. Şehir merkezindeki otogarın önünde bombalı araç patlatan teröristler ilk bilgilere göre 2 kişiyi katlederken en az 3 masum sivili de ağır yaraladı.
Etiketler : PKK,Suriye,Azez,
664847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/664847.aspx
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