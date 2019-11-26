Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, 18 Kasım’da yaptığı açıklamada, “işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık illegal olarak görmüyoruz” sözlerine tepkiler sürüyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD’nin Yahudi yerleşimlerine ilişkin politikasına cevap vermek için Avrupa Birliği’ni (AB), Filistin’in bir devlet olarak tanınması çağrısını tekrarladı. Asselborn “Avrupa Birliği’nin bütün üye ülkeleri, Filistin’i bir devlet olarak tanımanın uygun olup olmadığını tartışmalı. Bu şekilde ABD Başkanı Donald Trump’ın politikasına karşı bir ağırlık koyabiliriz” diyerek tartışmaya yeni bir boyut getirdi. Asselborn ayrıca “Filistin’in AB tarafından tanınması, Filistinlilerin aynı İsrailliler gibi kendilerine ait bir ülke, bir vatana ihtiyaç duyduklarının işareti olacak” dedi. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya ve Lüksemburg’un Filistin’i tanıyabileceğini düşünen Bakan Asselborn “Bu, sonraki aşamada bir Avrupa girişimi olarak düşünülebilir” ifadesini kullandı. İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 640 binin üzerinde Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan bütün Yahudi yerleşim birimleri kanun dışı kabul ediliyor.

BATI ŞERİA’DA TEPKİ

Öte yandan İşgal altındaki Batı Şeria’da ABD yönetiminin Filistin’e karşı yürüttüğü politikayı protesto eden göstericiler, ABD ve İsrail bayrakları ile ABD Başkanı Donald Trump’ın posterini yaktı. Fetih Hareketi’nin çağrısı üzerine Nablus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Washington’un tutumunu ve İsrail’den taraf olmasını eleştiren sloganlar attı. Fetih Hareketi liderlerinden Mazin ed-Denbek, dünya ülkelerinden Trump’ın uluslararası hukuka aykırı adımlarını durdurmak için harekete geçmelerini istedi.