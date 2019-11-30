Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İntiharları ve davranışlarıyla gündemden düşmeyen Güney Koreli K-Pop yıldızları şimdi de tecavüz skandalına imza attı. Jung Joon-young (30) ve Choi Jong-hoon (29), alkollü olmaları sebebiyle bilinçleri yerinde olmayan kadınlara toplu tecavüz etme suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Kadınların görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan Jung altı, Choi ise beş yıl hapis cezası aldı. Öte yandan, 80 saat cinsel şiddet terapisi görmelerine karar verilen yıldızların, beş yıl boyunca çocuklarla çalışması yasaklandı. İHA