Doğu Afrika ülkesi Burundi’nin Cibitoke şehrinde şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Şiddetini arttıran yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Toprak kayması sonucu bazı yollar kullanılamaz hale gelirken evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.
Burundi’de toprak kayması: 26 ölü
05.12.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burundi’de şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Burundi,toprak kayması,
666877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/666877.aspx
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