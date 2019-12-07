Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Rıza Reisi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde 8 bin 333 kişinin grip şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Bu kişilerin yaklaşık yarısının nefes darlığı nedeniyle 2 günden uzun süre hastanede kaldığını bildiren Reisi, diğer hastaların ise ayakta tedavi edildiklerini belirtti.

Reisi, ülkede geçen hafta ölen 25 kişi dahil olmak üzere eylül ayından bu yana grip salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e çıktığını kaydetti.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için vatandaşlardan Sağlık Bakanlığının tavsiyelerini dikkate almalarını isteyen Reisi, hastaların dinlenmeleri, hijyen koşullarına uymaları ve kimseyle tokalaşmamaları gerektiğini ifade etti.

İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.