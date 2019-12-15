Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı yıldız futbolcu Mesut Özil, Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun Uygurların sesini duyurduğu bu paylaşımı büyük ses getirirken, Çin’de ise rahatsızlığa sebep oldu. Çinlilerden gelen tepkiler üzerine Arsenal Kulübü bir açıklama yayınladı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan yapılan açıklamada, “Bu paylaşım Mesut Özil’in kişisel fikridir. Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır” denildi.
Mesut Özil Çinlileri çıldırttı
15.12.2019 - 06:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mesut Özil’in Doğu Türkistan’da yapılan zulme dikkat çektiği paylaşımı, Çinlileri ayağa kaldırdı. Arsenal ise “siyasi” diyerek sessiz kaldı.
Etiketler : Mesut Özil,
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