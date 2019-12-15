Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, en az 6 sivilin de ağır yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, saldırının ardından bölgede yangın çıktığını ifade etti. Saldırıda sivillere ait evlerde büyük hasar meydana geldi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 6 yaralı
15.12.2019 - 12:43 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Esad rejimine ait savaş uçaklarının İdlib'in Maarşurin beldesine düzenlediği saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : esad,rejim,idlib,
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