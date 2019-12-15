Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib kırsalındaki Maarşurin beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, en az 6 sivilin de ağır yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, saldırının ardından bölgede yangın çıktığını ifade etti. Saldırıda sivillere ait evlerde büyük hasar meydana geldi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.