Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da Müslümanlara ayrımcılık yapılan ‘Vatandaşlık Düzenleme Kanunu’na karşı protestolar bütün şiddetiyle devam ediyor. Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’tan gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan illegal göçmenlere vatandaşlık yolunu açan ama Müslümanları dışarıda bırakan yasa, yürürlüğe girdikten sonra üçüncü gününde de protesto edildi. Batı Bengal eyaletindeki gösterilerde protestocular tren istasyonlarını tahrip edip trenleri ateşe verdi. Assam eyaletinde protestocuların petrol tankerini yakması sonucu polisin protestoculara ateş açmasıyla en az iki kişi hayatını kaybetti. Bununla gösteriler sırasında ölenlerin sayısı altıya yükseldi. Vatandaşlık Düzenleme Kanunu, geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in imzasıyla yürürlüğe girmişti. İHA