Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Irak’taki büyükelçiliğine yapılan saldırının ardından, Washington yönetimi Irak’a asker gönderme kararı aldı. Bağdat’taki büyükelçiliğini korumak için Kuveyt’ten 100 deniz piyadesini gönderen ABD, Başkan Donald Trump’ın talimatı ile 82’inci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvvetinden bir tabur askeri daha bölgeye sevk etme kararı aldı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve Acil Müdahale Kuvvetinden ek güçler de önümüzdeki günlerde intikal etmek üzere hazır olacak” dedi.



MESAJ YERİNE ULAŞTI, ÇEKİLİN

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önünde gece boyu gösteriler devam ederken Bağdat semalarında ABD taarruz helikopteri kendini gösterdi. Helikopterden, uyarı niteliğinde işaret fişeği atıldı. Gösteriler dün de devam ederken ABD karşıtı sloganlar atan eylemcileri dağıtmak için zaman zaman göz yaşartıcı gaz ile ses bombası atıldı. Gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınırken hükûmet yetkilileri ve Haşdi Şabi’ye yakın çevreler dışında kimse bölgeye yaklaştırılmadı. Haşdi Şabi örgütü ise günün ilerleyen saatlerinde milislerine büyükelçiliğin önünden çekilmeleri için çağrıda bulundu. Yazılı açıklama yapan örgüt “Irak hükûmetinin çağrısına saygı duyulması ve devlet kurumlarının korunması adına bölgeden çekilin” ifadesi kullandı. “Verdiğiniz mesaj yerine ulaştı’ denilen açıklamanın ardından örgüt yandaşları elçiliğin etrafından ayrılmaya başladı. Ancak ABD’nin bombalaması sonucu 28 milisini kaybeden Hizbullah Tugayları (Ketaib Hizbullah) ise çağrıya uymayacaklarını duyurdu.



İMZA TOPLUYORLAR

İran’a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali ise, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Meclis’te imza toplamaya başladıklarını söyledi.



ÜÇ ÜLKE ELÇİLİĞİNE TEHDİT

Bu arada göstericiler, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan elçiliklerini de işgal etme tehdidinde bulundu. Eylemciler ayrıca Bahreyn Büyükelçisinin sınır dışı edilmesini istiyor.



Bu bir uyarı değil; tehdit

Irak Cumhurbaşkanı Behrem Salih ve istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Amerikan personelinin ve tesislerinin korunmasını istedi. Talebine hızlı cevap veren liderlere teşekkür eden Trump, daha sonra İran’ı hedef aldı. Trump, “(Irak’taki) herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir” dedi. Trump daha yeniden tweet atarak, savaş istemediğini söyledi.