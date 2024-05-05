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Mauro Icardi, kariyer rekoru kırdı! Hedefi Alex de Souza'yı geçmek

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Mauro Icardi, kariyer rekoru kırdı! Hedefi Alex de Souza&#039;yı geçmek

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Sivasspor'a attığı 2 gol atarak tarihi bir gece yaşadı. Yıldız oyuncu bu sezon 42 gol katkısında bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray sahasında Sivasspor'u 6-1 yendi. Karşılaşmada 2 gol atan Mauro Icardi kariyer rekorunu kırdı.

Sarı kırmızılıların gollerini Hakim Ziyech (2), Dries Mertens (2) ve Mauro Icardi (2) kaydetti.

Kariyerinde bir sezonda en fazla 29 gol atan Mauro Icardi, bugün attığı gollerle bu sezon 30 gole ulaştı.

Mauro Icardi, kariyer rekoru kırdı! Hedefi Alex de Souza'yı geçmek - 1. Resim

ICARDI- ALEX'İN REKORUNA GÖZ DİKTİ

Bu sezon toplamda 30 gol, 12 asist yapan Mauro Icardi, 42 gol katkısına ulaştı. 

Arjantinli yıldız kalan 3 maçta 3 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.

Düzenleyen:  - Spor
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