CIA Başkanı acilen Katar'a gitti! Gazze görüşmeleri çökmek üzere

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı William Burns, Katar ile acil görüşmeler yapmak üzere Doha'ya gittiği ve Gazze görüşmelerinin 'çökmek üzere' olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan bir yetkili, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı William Burns'ün Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ile acil görüşmeler yapmak üzere Doha'ya gittiğini ve Gazze görüşmelerinin 'çökmek üzere' olduğunu söyledi.



Kaynak, "Burns, İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam etmeleri için azami baskı uygulamayı amaçlayan Katar başbakanıyla acil bir toplantı yapmak üzere Doha'ya gidiyor" diye ekledi.

Konuya aşina adı açıklanmayan bir yetkili, Burns’ün, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile ateşkes müzakereleriyle ilgili acil bir toplantı için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini ifade ederek, "Burns, İsrail ve Hamas'a müzakerelere devam etmeleri için azami baskı uygulamak amacıyla Katar Başbakanı ile acil bir toplantı yapmak üzere Doha'ya gidiyor" dedi.