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İsrail Gazze'ye ulaşan yardım kapısını kapattı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail Gazze&#039;ye ulaşan yardım kapısını kapattı!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail, binlerce insanın şiddetli derecede açlık sıkıntısı çektiği Gazze'de yardımların teslim edilmesi için kullanılan ana geçiş kapısını kapattı.

ABD ve diğer ülkelerin baskısı altında kalan İsrailli yetkililer son haftalarda bazı sınır kapılarını yardım sevkiyatları için yavaş yavaş yeniden açmaya başladı. Ancak 5 Mayıs Pazar günü İsrail, Gazze'ye yardım ulaştırılan ana geçiş kapısını kapattı.

İsrail ordusu Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Kerem Şalom geçidi olarak adlandırdığı Karem Abu Salem geçidini yardım konvoylarına kapattığını duyurdu.

GAZZE'DE AÇLIK

Uluslararası sağlık yetkilileri, yedi aya yaklaşan İsrail-Hamas savaşı ve İsrail'in insani yardımları kısıtlaması nedeniyle Gazze'deki 2,3 milyon insanın yarısının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. 

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler tarafından yapılan resmi açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik yardım politikalarını engellemesinin savaş suçu anlamına geldiği ifade edilmişti. Açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yardım girişine yönelik devam eden kısıtlamalarının kapsamı ve çatışmaları yürütme çalışmaları bir savaş suçudur."  denildi.

yetkililerden açıklama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından, “İsrailli yetkililer, Birleşmiş Milletler'in insani yardım erişimini engellemeye devam ediyor. Daha bu hafta, ön saflarda yer alan UNRWA ekiplerimizle birlikte Gazze'de olmayı planladığım ziyaretime ikinci kez izin vermediler” açıklaması yapıldı.

 

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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