İsrail Hizbullah'ın askeri binalarını vurdu!

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah askeri bina ve altyapılarına saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgede Hizbullah'a ait "askeri bina ve altyapıları" vurdu. Lübnanlı grubun Markaba, Kfar Kila ve Aadaysit Marjayoun köylerindeki mevzilerini hedef aldığını söyleyerek, savaş uçaklarından atılan bombalarla doğrudan vurulan bir binanın hava görüntülerini yayınladı.

İsrail ordusu, uçaklarının bugün erken saatlerde Meiss el-Cebel'deki bir askeri yapıya da saldırı düzenlediğini ve işgal altındaki Şebaa Çiftliklerini topçu ateşiyle vurduğunu ekledi. Hizbullah'ın son birkaç saat içinde İsrail'e fırlattığı onlarca rokette can kaybı yaşanmadığını ve roketlerin fırlatıldığı kaynağın vurulduğunu açıkladı.