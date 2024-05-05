Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > MHP ve İyi Parti'den yolu ayrıldı... Hallaçoğlu yeni parti kuruyor, ismi dahi belli oldu

MHP ve İyi Parti'den yolu ayrıldı... Hallaçoğlu yeni parti kuruyor, ismi dahi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP'den, Meral Akşener ile ayrılarak İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu partisiyle yollarının ayrılmasının ardından yeni parti kurma kararı aldı. Ankara'da yapılan toplantıda partinin ismi de açıklandı.

MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan, daha sonra da İYİ Parti ile yollarını ayıran Yusuf Halaçoğlu yeni bir parti kuruyor.

YENİ PARTİ KURULUYOR

Halaçoğlu, bugün Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. "Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu kurulacak partinin ismini de açıkladı.

PARTİNİN İSMİNİ AÇIKLADI

İşte Halaçoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mauro Icardi, kariyer rekoru kırdı! Hedefi Alex de Souza'yı geçmek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CHP'de 'yeni kriz' iddiası... Sandıktan İmamoğlu mu çıkacak Yavaş mı? - PolitikaCHP'de 'yeni kriz' iddiası...Destici'den Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi sonrası "erken seçim" çıkışı - Politika"Bugünlük tavır olumlu, yarın ne olur bilemeyiz"Özgür Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdi! İşte ilk kareler - PolitikaÖzgür Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi sona erdiİyi Parti'de GİK toplandı: İşte yeni başkanlık divanı - Politikaİyi Parti'de GİK toplandı: İşte yeni başkanlık divanıÖzgür Özel'den 'boş koltuk' krizine ilk açıklama - Politika'Boş koltuk' krizine ilk açıklamaİsrail'le ticaret durdu, Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi: Bu kapıyı kapattık - Politikaİsrail'le ticaret durdu, Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...