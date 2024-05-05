Bülent Uygun'dan hakem tepkisi: Bilseydim Taha Akgül'ü getirirdim

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'a karşı alınan 6-1'lik yenilgi sonrası hakem Arda Kardeşler'i eleştirdi.

Sivasspor, Galatasaray'a karşı alınan 6-1'lik yenilgi sonrası basın toplantısında soru almadı.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.