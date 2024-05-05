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Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 5 günde 75 Brezilyalı öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 5 günde 75 Brezilyalı öldü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Brezilya'yı 1 Mayıs'ta vuran sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde ölü sayısı 75'e yükseldi, 103 kişiden ise haber alınamıyor.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükselirken, 100'den fazla kişiden ise haber alınamıyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Brezilya'da 1 Mayıs’ta Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi.

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 5 günde 75 Brezilyalı öldü - 1. Resim

103 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Eyalet yetkililer, 103 kişiden hala haber alınamadığını belirterek, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 5 günde 75 Brezilyalı öldü - 2. Resim

Seller birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip ederken, toprak kaymalarını tetikledi ve küçük bir hidroelektrik santralindeki bir barajın kısmen çökmesini neden oldu.

Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! 5 günde 75 Brezilyalı öldü - 3. Resim
Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Gölü’ndeki su seviyesi iki metreden fazla yükselerek kayıtlardaki en yüksek su seviyesine ulaştı. Porto Alegre'deki havalimanında ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana tüm uçuşlar askıya alındı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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