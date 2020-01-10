Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Meclisinin ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini istemesine ilişkin olarak ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Irak’taki askeri varlıklarının nedeninin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğu belirtildi. Büyükelçilik açıklamasında, “Iraklılar ve koalisyon güçlerindeki ortaklarımız, terör örgütü DEAŞ’ı yok etme görevimizden kuşku duymasın. Irak’a gönderilen heyet, birliklerimizin çekilme konusunu değil stratejik ortaklığımıza bağlı kalma konularını ele almak için burada” ifadeleri kullanıldı. NATO’nun Irak’taki rolünü arttırmak için bir heyetin Bağdat’ta bulunduğuna dikkat çeken açıklamada “Sadece güvenlik açısından değil, Irak ile ABD arasındaki ekonomik ve diplomatik ortaklığımızı ele almaya ihtiyaç vardır. Biz güçlü, egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak ile dost ve ortak olmak istiyoruz” denildi.

ABD'nin Bağdat’ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Irak Meclisi, ABD askerleri dahil ülkedeki bütün yabancı askerlerin çekilmesine kararı almasına rağmen ABD Irak’tan çekilmeyeceğini duyurmuştu.