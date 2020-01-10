Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir minibüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamada, ölenler arasında 1 kadın ve 4 çocuk olduğu bildirildi. Polisin açıklamasına göre, yanan minibüse çarpan bir çekiciyi de alevler sardı.

Yangının nedenini öğrenmek için bomba imha ve itfaiye ekipleri olay yerine çağırılırken, kazanın nedeni ortaya çıkarılamadı.